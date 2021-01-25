شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يهنئ الشرطة بعيدهم: عيون مصر الساهرة على أمن وأمان الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأفراد ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، مؤكداً أن رجال الشرطة و رجال القوات المسلحة يمثلون عيون مصر الساهرة على أمن وأمان الوطن والمواطنين.

وقال أحمد فتحي، في بيان الاثنين، إن عيد الشرطة سيظل يذكرنا ببسالة رجال الشرطة المصرية وتصديهم فى هذا اليوم منذ 69 عاما للمستعمر ورفضهم تسليم سلاحهم وتلقينهم العدو درسا لا ينسى ، وخلد الشعب أبطاله البواسل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن رجال الشرطة يقومون بجهد كبير، في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية والتضحية بأغلى ما يملكون وهي النفس، مما يؤكد وطنية وانتماء هؤلاء الأبطال لمصرهم الحبيبة.

وشدد على ضرورة الوقوف بجانبهم ودعمهم معنويا في حربهم مع القوات المسلحة الباسلة ضد قوى الإرهاب والتطرف، موجهًا التقدير والإعزاز للشهداء الأبرار من رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم لينعم المصريون بالأمن والأمان.