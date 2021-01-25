شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مصر أكتوبر» تهنئ الشرطة: الشعب المصري يُقدر تضحياتهم وبطولاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأفراد ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، مؤكدة على الدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الوطن.

وقالت جيهان مديح، في بيان لها اليوم، أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداء لهذا الوطن، مضيفا أن الشعب المصري العظيم يُقدر هذه التضحيات والبطولات.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن مصر خاضت حربا شرسة ضد الإرهاب، وخلال هذه الفترة وواجهت الأجهزة الأمنية الإرهاب ببسالة، وقدم خلالها رجال الجيش والشرطة أرواحهم ودماءهم بهدف الحفاظ على استقرار مصر، وما زالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين أو تنكسر .