شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يفتتح مبادرة «مهنتك مستقبلك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مبادرة «مهنتك مستقبلك»، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المحافظة لتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة في سوق العمل من وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى بحسب برنامج تدريب محدد وجدول زمنى، ويشمل التدريب مهن: الخياطة، والسباكة، والكهرباء.

وتفقد المحافظ مكونات الوحدة المتنقلة وتحتوى على معدات وأدوات التدريب على المهن المستهدفة مثل: ماكينات خياطة وأدوات وعدد سباكة وأخرى كهرباء وشنطة إسعافات وتعليمات بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وغيرها.

وأشاد محافظ بورسعيد بوحدة التدريب التي تعتبر ورش تدريب متنقلة، مؤكدا أن المبادرة تعد تجسيدا عمليا بشكل غير تقليدى لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية وتأهيل الشباب لسوق العمل واستمرار لسياسة المحافظة في الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.

وأكد المحافظ أنه سيتم توفير فرصة عمل بالمشروعات الصناعية بالمحافظة لجميع المشاركين في التدريب بالمبادرة وبذلك تصبح المبادرة بمثابة مشروع متكامل.