شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا على الصحة العامة.. فض سرادق عزاء بإحدى قرى تلا في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس راضي عمار أحمد، رئيس مركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية، المرور على الكافيهات والأماكن العامة والتوجيه المستمر بتنفيذ تعليمات، مشيرا إلى أنه استكمالا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا في تلا، والتأكد من عدم وجود أي أفراح أو سرادق عزاء، تم فض تجمع لإقامة سرادق عزاء بقرى الوحدة المحلية بتوخ دلكة اليوم والتنبيه بعدم إقامة أي تجمعات.