شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي بعد إجازة نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لأجراء إختبارات نهاية الفصل الدراسى الاول، والتى تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام، مطالب وكلاء الكليات بتجهيز جداول الإمتحانات وأعلانها للطالب خلال أسبوع وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات وغيرها من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات بكل كلية والتأكيد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة.

وأكد على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية في وجود جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى الطلاب وهيئة التدريس والعاملين حتى يؤدى الطلاب الامتحانات في سهولة ويسر وسلامة .

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شؤون التعليم والطلاب بتقنية الفيديو كونفراس اليوم الاثنين.

وشدد على وكلاء الكليات البدء في إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني خلال أسبوع من الآن،والانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني بصورة رقمية لأستيفاء متطلبات التعليم المدمج واستعداده لأى تغيرات في التوجهات وفقآ لتطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد .

وناقش المجلس مقترح كلية الطب البيطري لأماكن التدريب التي سيتم فيها قضاء الطلاب بالكلية تدريبهم الميدانى في سنة التدريب التي وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات كمتطلب تخرج.