شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تشارك في مهرجان «إبداع» الموسم التاسع للجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك جامعة الأقصر فى مهرجان "إبداع" بموسمه التاسع، والمقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك من خلال تنفيذ تحكيم المرحلة الأولى للمهرجان لتصعيد افضل الأعمال المتميزة للتحكيم النهائي وعمل معرض لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الحكومية والخاصة فى مجال الفنون التشكيلية (التصويرالزيتى- التصوير الضوئي- الاشغال الفنية- الجرافيك والطبعة الفنية- النحت ) خلال الفترة من ٢٤/١ الى٢٩/١ بأبى قير بالاسكندرية .

وأعرب الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعة، وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة فى كافة المجالات لإبراز قدراتهم الفنية والإبداعية فى مثل هذه المسابقات والتعود على المشاركة فى مختلف الفعاليات الفنية.

وتشارك جامعة الأقصر فى هذا المهرجان من خلال افضل الأعمال المتميزة للجامعة فى المرحلة الاولى من المهرجان من خلال مندوب الجامعة مصطفى عبد الفضيل ، مسئول رعاية الشباب بكلية السياحة والفنادق بالجامعة لتمثيل الجامعة فى المهرجان للعام الثانى على التوالى . يأتي هذا في إطار حرص جامعة الأقصر علي مشاركة أبنائها الطلاب في كافة الأنشطة (الفنية - الثقافية - الرياضية - الاجتماعية ).