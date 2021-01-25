شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد الشرطة.. تنظيف وتجريف حديقة النصب التذكاري بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة النظافة بحي وسط الإسكندرية، أعمالها، بنظافة وتجريف حديقة النصب التذكاري لشهداء الشرطة بطريق كارفور.

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، إنه في اطار الاستعدادات لاحتفالات عيد الشرطة، أجرى الحى عملية تجريف لحديقة النصب التذكارى بالكامل ورفع المخلفات، وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد الشرطة، واستمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة بنطاق الحى.

وأشار رئيس حى وسط إلى رفع مخلفات متنوعة من شارع جلال الدسوقي بالحضرة، بإجمالي 25 طنا.

وأكد علاء استمرار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا" المستجد وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ومن ثم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.