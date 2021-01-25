شكرا لقرائتكم خبر عن جدة طفلة التعري: زوج بنتي ظالم ومفتري وشاكك في نسب بنته بالباطل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أحلام رشاد، جدة طفلة التعري التي طردها والدها في الشارع بالدقهلية، إن زوج ابنته يتعاطى المخدرات ودائم التعدي على زوجته بالضرب والإهانات حتى أصابها أكثر من مرة، مضيفة: «زوجها حاول أكثر من مرة إجهاض بنتى وهى حامل من الضرب المبرح لكن الحمد لله ربنا كملها على خير».

وأضافت جدة الطفلة، خلال لقائها مع برنامج «تفاصيل» على قناة المحور: "لما بنتى طلبت الطلاق منه من 4 شهور وتركت بيت الزوجية جن جنونه، وفوجئنا بعدما طلبت الطلاق إنه بيشهر بها في الشارع ويقول إنها كانت على علاقة بخطيبها الأول، وإن البنت مش بنته وكذا مرة ييجي يضربها في البيت وأصاب والدها بعاهة مستديمة في وجهه».

وتابعت: "ده مجرم وقلبه قاسي، وكنا خايفين منه واتصلت على أخوه علشان ييجي يهديه قالي النمرة غلط ومتتصليش هنا تاني»، قائلة: «جوز بنتي ظالم ومفتري وشاكك في نسب طفلته بالباطل».