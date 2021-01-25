شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إسنا» ورجال الدين الإسلامي والمسيحي يهنئون رجال الشرطة بعيدهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم وفد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، التهنئة لضباط وأفراد الشرطة بمركز إسنا، بمناسبة عيد الشرطة الـ 69.

وشمل الوفد كلاً من أبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، والشيخ أبوالحسن عبدالستار أمام مسجد الخن بإسنا، والشيخ محمد زنط أمام مسجد الحجة بخيته بإسنا، ويرافقهم القس متاؤس القمص زخاري راعي كنيسة الأم دولاجي بإسنا، وزكريا منسي أحد رجال الأعمال بإسنا، وزكريا الراعي مدير مؤسسة جمعية الشهيد دولاجي للإيتام بإسنا، وأمل محمد السايح صاحبة مبادرة«أيد في أيد في حب مصر، وبنات تتحدي كورونا» .

كان في استقبالهم اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور المركز، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، والرائد محمد الجمل، والنقيب أيمن محروس، والنقيب ابراهيم عماره، معاوني مباحث المركز، وعدداً من الأمناء والأفراد والجنود .

وأكد الوفد خلال الزيارة، أن عيد الشرطة عيد لكل المصريين، وبفضل جهودهم وشجاعتهم الباسلة أستطاعت الدولة القضاء على الإرهاب والعناصر الإجرامية، والكيانات والتنظيمات الإرهابية، والفترة الأخيرة شهدت توجيه ضربات استباقية لهذه التنظيمات مما ساهم بشكل كبير في القضاء عليهم ودحرها.

وأشاد الوفد بالدور الأمني الملموس الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الفترة الحالية وما قدمه جهاز الشرطة من تضحيات متمثلة في شهدائها، وهم صمام الأمن والأمان للوطن وللشعب المصري، بجانب قواتنا المسلحة المصرية.