شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تلعب كرة القدم مع أطفال قرية الجزيرة بالصف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع، أهالي قرية «الجزيرة الشقراء» بمركز الصف في لعب كرة القدم.

المباراة نظمها الأهالي في أحد الشوارع لإضفاء أجواء من البهجة والسرور على المشاركين فيها خاصة الأطفال.

وشاركت نائب المحافظ في المباراة ضمن جولة تفقدية للقرية لكونها واحدة ضمن 41 قرية لمركزي الصف وأطفيح، توجد ضمن مبادرة «حياة كريمة» ومشروع تطوير 1500 قرية بالريف المصري.

انقسمت المباراة لفريقين من الأولاد والبنات، وشاركت نائب المحافظ مع فريق البنات، لتحرز عددا من الأهداف وسط تصفيق وتشجيع من الأهالي، وهو الأمر نفسه الذي قامت به حين قامت بتشجيع الفتيات الصغار من بين فريقها لتقف وسط الحضور تحيي كل من تحرز منهن هدفا.

وبعد المباراة، اسمتعت عبدالحليم لشكاوى الأهالي واحتياجاتهم، ووعدتهم بسرعة اتمام تجهيز مركز الشباب ليتمكنوا من إقامة كل المباريات والألعاب فيه، بما يلبي احتياجات القرية من المتطلبات الرياضية، ويساهم في اكتشاف المواهب بينهم وبشكل نموذجي، وذلك ضمن خطة التطوير التي تشمل كافة المرافق والخدمات.