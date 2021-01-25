شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعتزم افتتاح 52 مسجدًا جديدًا وصيانة وترميم 5 مساجد الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أنها تعتزم افتتاح 52 مسجدًا جديدًا، و5 مساجد بعد صيانتهم وترميمهم وإعادة تأهيلهم، بإجمالي (57) مسجدًا الجمعة المقبلة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، 819 مسجدًا حتى تاريخه.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إن المساجد المقرر افتتاحها هى:-

مديرية أوقاف سوهاج

1. جمال هاشم العسكرى حاجر مشطا - طهطا

2. آل عسكر شطورة - طهطا

3. الرحمن – الخلافية - جرجا

4. الصحابة الأرقم – سوهاج

مديرية أوقاف قنا

5. الرحمن – حاجر الجبل – المراشدة - الوقف

6. دراو الشرقي – نقادة

7. الكرامة – الرزقة – أبو تست

8. صيحة الحق – العمرة – أبو تشت

9. الشباب – العركي - فرشوط

10. أبو هويدي – السليمات – أبو تشت

11. العتيق – العويضات – فقط

مديرية أوقاف الشرقية

12. الشفاعة منازع – الحسنية

وزارة الأوقاف

13. أبو بكر الصديق – فاقوس 1

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. علي بن أبي طالب – أبو كبير

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15.

الديباوي – ديرب نجم

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنيا

م

المسجد وعنوانه

التنفيذ

16.

الشيخ أحمد عبد الغني - طحا الأعمدة - سمالوط

وزارة الأوقاف

17.

مسجد الأطباء – المنيا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

18.

مسجد أبو جناح – أبو جناح - بني حسن الشروق – أبو قرقاص

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

19.

الفتح – صفط الشرقية - المنيا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

20.

مسجد عبد القادر علي – ع عبد القادر علي - المنيا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21.

محمد باشا – منشأة الشريعي - سمالوط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف دمياط

م

المسجد وعنوانه

التنفيذ

22.

العرايضة - قرية العرايضة- كفر البطيخ

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

23.

الجبايلة- قرية الجبايلة- كفر البطيخ

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

24.

التنعيم – أرض المعارض بالعنانية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

25.

المصطفي – طبل - دمياط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

26.

البرش – السيالة – دمياط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسوان

م

المسجد وعنوانه

التنفيذ

27.

التقوى والإيمان – أبو الريش قبلي – بجوار مركز الشباب – إدارة المركز

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم

م

المسجد وعنوانه

التنفيذ

1.

عبد الغني عبد الجواد – إطسا غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

2.

الرحمة – ع محمد فراج - الغرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

3.

عبد الرحمن محمود – الناصرية شمال

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

4.

واني زايد – بندر سنورس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

5.

الرحمة – ع سالم جاد - الشواشنة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6.

السلام الشرقي – إبشواي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

7.

فرج شعت – إطسا غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8.

نور الهدى – نوارة – إطسا غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9.

البحر – هوارة عدلان - شمال

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10.

شاكر – ع شاكر - الغرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11.

العتيق – المقراني – يوسف الصديق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

12.

جاب الله – ع جاب الله - فيدمين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13.

أم المؤمنين – السنباط – جنوب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

م

المسجد وعنوانه

التنفيذ

41.

الفتاح – تقسيم أبو جبل – ديروط جنوب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

42.

خاتم المرسلين - تقسيم أبو جبل – ديروط جنوب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

43.

المساعدة – القصير – القوصية شرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

44.

ملك الله – بني محمد عزبة طامون - ابنوب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

45.

تل الزويده – الجزيرة الغربية – البداري شمال

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

مديرية أوقاف الغربية

م

المسجد وعنوانه

التنفيذ

46.

المحطة – ميت الحارون - زفتى

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

47.

أبو حجازي – السملاوية - زفتى

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

48.

عزبة مشرف- زفتى

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الجيزة

م

المسجد وعنوانه

التنفيذ

49.

أبو حمزة – القبابات – أطفيح

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

50.

الصادق الأمين – الكداية - أطفيح

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

51.

عبد اللطيف – أبو النمرس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

52.

عين يوسف – قرية الحارة – الواحات

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف أسوان

م

اسم المسجد وموقعه

الجهة المنفذة

53.

التوبة – حاجر السباعية – إدارة السباعية

وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القليوبية

م

اسم المسجد وموقعه

الجهة المنفذة

54.

وهبه عصر – امياي - برشوم

وزارة الأوقاف

55.

العمري – سندنهور – بنها ثاني

الأوقاف + جهود ذاتية

مديرية أوقاف قنا

م

اسم المسجد وموقعه

الجهة المنفذة

56.

زين العابدين – حجازة - قوص

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

57.

أحمد خليل – العقب – قوص

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف