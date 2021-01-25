شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: إطلاق منصة التعليم الإلكترونى لزيادة الوعى حول مخاطر الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج خلال كلمتها أمام مجلس النواب اليوم، أن جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من بينها التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، من خلال افتتاح المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذى يستهدف عرض فرص العمل المتاحة فى السوق الألمانى، وإدماج العائدين من الخارج فى المجتمع المصرى اقتصاديًا واجتماعيًا.

جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة الهجرة لبيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى إطلاق وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمى منصة التعليم الإلكترونى "بداية ديجيتال" فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التى تهدف إلى زيادة الوعى حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وستوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصرى والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وستتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لبرنامج الأغذية العالمى وشريك فى هذه المبادرة المشتركة، وذلك ضمن الوسائل التى توفرها الوزارة لتحقيق البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.