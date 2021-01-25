شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: غرفة عمليات الوزارة استقبلت 2250 مناشدة من العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، جهود الوزارة في ملف عودة "العالقين " فى جائحة كورونا الثانية، مشيرة الى أنه "تم تفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لتلقي مناشدات المصريين العالقين بالخارج" ، مؤكدة أن غرفة العمليات استقبلت حتى الآن 2250 مناشدة من المصريين العالقين بعدد من الدول نتيجة لغلق الخطوط الجوية واستقبال الوافدين، خاصة السعودية والكويت.
جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة الهجرة بيان لها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة ، مشيرة الى أن الدولة تحملت نفقات إقامة 500 من المصريين العالقين بالإمارات لحين انتهاء الأزمة مع بداية الموجة الثانية من اجل حماية الدولة المصرية والمصريين بالخارج.
وأضافت مكرم ، قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع بنك مصر، ومؤسسة "مصر الخير" وكذلك المستشار مينا زاهر رجل أعمال مصري بالإمارات، والنائب سعيد السادات، لتحمل نفقات إقامة ورعاية نحو 800 مصري عالق بالإمارات بسبب غلق مطار الكويت بعدما انتهت مده إقامتهم بالفنادق، لحين فتح المطار بتاريخ ١/١/٢٠٢١، حسب ما جاء في البيان الصادر عن دولة الكويت".