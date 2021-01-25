وزيرة الهجرة: غرفة عمليات الوزارة استقبلت 2250 مناشدة من العالقين بالخارج

جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة الهجرة بيان لها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة ، مشيرة الى أن الدولة تحملت نفقات إقامة 500 من المصريين العالقين بالإمارات لحين انتهاء الأزمة مع بداية الموجة الثانية من اجل حماية الدولة المصرية والمصريين بالخارج.

وأضافت مكرم ، قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع بنك مصر، ومؤسسة "مصر الخير" وكذلك المستشار مينا زاهر رجل أعمال مصري بالإمارات، والنائب سعيد السادات، لتحمل نفقات إقامة ورعاية نحو 800 مصري عالق بالإمارات بسبب غلق مطار الكويت بعدما انتهت مده إقامتهم بالفنادق، لحين فتح المطار بتاريخ ١/١/٢٠٢١، حسب ما جاء في البيان الصادر عن دولة الكويت".