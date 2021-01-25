شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: أصدرنا تطبيق "كلم مصر" لدعم التواصل مع المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، وهو تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة،

جاء ذلك خلال إلقاء الوزيرة ، بيان لها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة ، مشيرة الى أنه من خلال هذا التطبيق، تستهدف الوزارة أن تكون تجربة المصريين بالخارج في التعامل مع الوزارة سهلة وسريعة وآمنة، سواء للمستخدمين على هواتف نظام Android أو نظام IOS.

ووأوضحت نبيلة مكرم ، يحتوي التطبيق على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجد بها، فضلا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا" والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة، وذلك بجانب مبادرة "إسأل واقترح".

وذكرت وزيرة الهجرة، أن التطبيق يوفر خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، بالإضافة إلى روابط مركز الأزهر العالمي للفتوى، وشهادة "بلادي" الدولارية، وآليات الاستثمار في مصر، كما تقوم الوزارة بنشر ومتابعة كل ما يتعلق بأخبار وأنشطة الوزارة المختلفة، وكذلك تغطية كافة أخبار الدولة المصرية في كل المجالات وأهم الأحداث على مختلف المستويات، كما تمت إضافة عدة روابط تتعلق بمستجدات انتشار جائحة كورونا حول العالم لمواكبة الظرف العالمي الاستثنائي، مثل: (استمارة "نورت بلدك" لتجميع بيانات المصريين العائدين بسبب الجائحة وتوفير فرص عمل لهم في وطنهم)، (متابعة انتشار فيروس كورونا عالميًا)، (التسجيل كمتضرر من مشكلة كورونا)، (تسجيل بيانات العالقين بسبب كورونا).

وأضافت الوزيرة ،أن التطبيق يقوم بإرسال إشعارات للمستخدم حول النصائح والأدوية المحظورة وغيرها، كما يمكن للمستخدم أن يتعرف على معلومات هامة عن طريق قسم "الأسئلة والأجوبة"، ولمزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، فكشفت وزيرة الهجرة عن إطلاق الوزارة لمجلة إلكترونية بعنوان "مصر معاك" في يناير 2019 لتكون مساحة لتبادل الأفكار وتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج، وتم إصدار أكثر من 20 عددا من المجلة حتى الآن، حيث توجد نسخ إلكترونية من جميع الأعداد باللغتين العربية والإنجليزية على التطبيق.