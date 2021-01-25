شكرا لقرائتكم خبر عن مطران أبو قرقاص يناقش الدور المجتمعى للكنيسة مع "المصرية لحقوق الإنسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، بمقر المطرانية، بحضور القمص إبراهيم شفيق، وكيل المطرانية، والقمص يونان استمالك، راعى كاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص، ولفيف من الآباء الكهنة والعلمانيين، والدكتورة هدى شحاتة، رئيس العلاقات العامة بالمنظمة، والسيد جمال العربى، وأعضاء اللجنة.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان لها اليوم، ألقت هدى شحاتة رئيس العلاقات العامة بالمنظمة، كلمة تعريف بالمنظمة ودورها بالمجتمع، وأهمية هذا اللقاء والتى أعلنت فيه باسم الهيئة اختيار الأنبا بشارة جودة، أفضل شخصية مجتمعية مميزة لهذا العام، نظرًا لما يقوم به من خدمات إنسانية ونشر الوعى وثقافة التسامح.

من جهته أشار الأنبا بشارة، إلى دور الكنيسة الكاثوليكية فى نشر الوعى واحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رسالة قداسة البابا فرنسيس حول الأخوة الإنسانية، وصوت الكنيسة الكاثوليكية على مثال القديس يوحنا المعمدان صوت صارخ فى البرية، وأكد نيافته دور الكنيسة بمصر لما تقوم به من خدمات إنسانية للجميع، كما قدمت المنظمة وسام الاحترام وشهادة تقدير لأفضل شخصية لهذا العام، وشهادة تقدير للقمص إبراهيم شفيق، والقمص يونان إستمالك.