شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تستعرض نتائج 5 مؤتمرات من "مصر تستطيع" والإعداد للنسخة السادسة ..رصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، إن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج عمل الحكومة وربط الطيور المهاجرة بوطنهم، واستقطاب العقول النيرة من خبرائنا وعلمائنا بالخارج عبر إطلاق المؤتمر الوطنى "مصر تستطيع".. ليتحول الحلم إلى حقيقة بخمسة إصدارات بدأت من الغردقة بالمؤتمر الأول للعلماء المصريين بالخارج، مرورًا بالقاهرة المعز التى شهدت "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، ثم طيبة عاصمة مصر الفرعونية "محافظة الأقصر" التى شهدت "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وصولًا لمدينة الغردقة التى شهدت النسخة الرابعة "مصر تستطيع بالتعليم" حيث، جاء شعار المؤتمر "مصر تستطيع “ والعودة مرة أخرى إلى القاهرة فى النسخة الخامسة بعنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، تطبيقا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وإيمانه الشديد بأن مصر قادرة بعلمائها وشبابها على التقدم والنمو.

وأضافت أنه تم تنظيم الـ 5 مؤتمرات بمشاركة 242 عالمًا مصريًا، يمثلون تخصصات مختلفة، وإنشاء 27 مشاركة وبرنامج توأمة بين الجامعات والجهات الوطنية وبين الجهات الدولية التى يعمل بها العلماء المصريين بالخارج، وإتاحة 204 فرصة تدريب وبعثات دراسية وبحثية ورعاية موهوبين لشباب المصريين عن طريق العلماء المصريين بالخارج والجهات الدولية استفاد منها أكثر من 2790 شابًا مصريًا.

وقد أثمرت هذه المؤتمرات عن تعاون بين علماء مؤتمرات "مصر تستطيع" والعديد من الوزارات مثل وزارة الإنتاج الحربى والطيران والكهرباء والطيران والصحة، والزراعة، والتربية والتعليم والتخطيط والتعليم العالى، وغيرها، التى بدورها استفادت من هذه العقول لدعم مستقبل التنمية فى إطار استراتيجية الدولة ٢٠٣٠، وكانت أبرز هذه النماذج الاتفاق الذى عقد بين وزارة الإنتاج الحربى والبروفيسور عبد الحليم عمر على تصنيع جهاز تسوية الأسفلت الذى اخترعه باسم "الهراس أمير"، بمصانع الإنتاج الحربى، وإهداء الدكتور هشام العسكرى أول أطلس شمسى متجدد لمصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وبالتعاون الذى بادرت به الدكتورة هدى المراغى والدكتور وجيه المراغى لوضع خطة تطبيق مفاهيم "الثورة الصناعية الرابعة" لأول مرة فى مصر، للاستفادة العلمية والتطبيقية فى تطوير الصناعة الوطنية لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية.

واشارت إلى استفادة هيئة قناة السويس من الخبرات العميقة للدكتور منصور المتبولى فى مشروع الاستزراع السمكى بهدف الوصول لـ ‏‏4000 حوض سمكى على مساحة 7500 فدان، تعتمد جميعها على مياه ‏قناة السويس، وتقوم على أحدث التقنيات، والاتفاق مع الدكتور هشام عاشور على إطلاق منحة تدريبية لـ 12 طبيبًا سنويًا فى تخصص أمراض النساء والتوليد، يتم خلالها تدريب كل طبيب لمدة شهر فى مستشفى "بيتانين إيسارلون" بألمانيا، على أن يقوم الجراح الكبير بمراجعة أسماء المتقدمين ومدى ملاءمتهم للمنحة.

وقالت تم الاستفادة من خبرائنا فى اعتماد البصمة المائية كأحد معايير خطط التوزيع المحصولى (بالتنسيق مع وزارة الزراعة)، ومعالجة مياه الصرف الصحى ثنائيًا أو ثلاثيًا طبقا للاستخدام، من خلال استخدام محطات المعالجة الصغيرة، كما تم الإعلان عن أول نتائج المؤتمر خلال فعالياته، عندما أعلن المخترع المصرى الدكتور محمد محمود محمد ابراهيم عن تصنيع أول لوحة حاسب إلى مصرية، لتصبح نقطة انطلاق تتخذ منها مصر أولى خطوات المشروع القومى لتوطين صناعة الحاسبات، بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربى ومركز التميز العلمى والتكنولوجى وشركة بنها للصناعات الإلكترونية، ليشمل هذا المشروع تصميم حاسب تعليمى لاستخدامه فى تدريس مقررات هندسة الحاسبات والنظم، ويعقبه عدد من المشروعات لتوطين هذه الصناعة بمصر.

وأضافت الوزيرة أنه تم تطوير مدرستين ببولاق الدكرور، ضمن نتائج مؤتمرات "مصر تستطيع" بإشراف من الدكتور هانى سويلم أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة والذى يقوم به مركز التنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تعد تلك المدرسة واحدة من المدارس التى تأتى ضمن مشروع "مدرسة 2030: التعليم من أجل التنمية المستدامة".

وأضافت وزيرة الهجرة، أنشأ المهندس أشرف دوس أكبر منطقة لوجستية بمحافظة الغربية، وتخدم محافظات وسط الدلتا على مساحة 82 فدانا، وبتكلفة 6 مليارات جنيه، وتوفر 50 ألف فرصة عمل، وتعد أكبر منطقة لوجستية، يتم إنشاؤها فى الوجه البحرى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قيام أحمد لطفى العضو المنتدب لشركة كابوكى بإنجلترا بتوقيع اتفاق مع المعهد الملكى البريطانى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإدارة ميناء اليخوت بالجلالة، وجارى إدارة مباحثات مع استوديوهات يونيفرسال لإقامة استوديو ضخمة بمدينة الجلالة.

وفى نفس السياق، استعرضت الوزيرة الإعداد للنسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، حيث حظى المؤتمر برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهو المؤتمر الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربى والتخطيط وقطاع الأعمال العام وكذلك الهيئة العربية للتصنيع، مضيفة أنه نتيجة لانتشار جائحة كورونا "كوفيد-19"، فقد تم عقد عدد من الندوات الحوارية التحضيرية للمؤتمر عبر تقنية الفيديوكونفرانس فى عدة مجالات أولها لمناقشة "الاستثمار الصناعي"، والثانية لمناقشة "صناعة الغزل والنسيج"، والثالثة لمناقشة "توطين صناعة السيارات فى مصر"، مشيرة إلى أن الندوات التحضيرية مستمرة حتى انعقاد المؤتمر ذاته فى "مارس - أبريل" المقبل.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم أنه نتاجا لتلك المؤتمرات، فقد دُشنت مؤسسة مصر تستطيع رسميًا فى أبريل 2019، وفتحت باب العضوية بالمؤسسة، لكافة العلماء والخبراء المصريين بالخارج، ودعت خبراء مصر بالخارج إلى الانضمام للمؤسسة، حيث تم فتح باب العضوية على أن يكون التسجيل عبر الموقع الرسمى لها.

واستمرارا لتبادل الخبرات والاستفادة من خبرائنا بالخارج، فقد قام عدد كبير من أطباء وخبراء مصر حول العالم بالتوقيع على خطاب وافٍ أعده الطبيب المصرى الكبير البروفيسور أسامة حمدى، عالم السكر والغدد الصماء أستاذ مشارك فى جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، تضمن عرض وتوضيح كافة التفاصيل التى من شأنها تفنيد أكاذيب نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية بناء على ما ورد فى بحث نشره أحد أعضاء جامعة تورنتو الكندية تضمن معلومات مغلوطة عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى مصر، فضلًا عن تقديم النصائح لتجنب الاصابة بفيروس كورونا.