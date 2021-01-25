شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد سيارات صرف علاج أعراض كورونا بالشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، سيارات العيادة المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والخاصة لصرف علاج أعراض فيروس كرونا مجانا على المواطنين، بحضور رئيس حى الأميرية كما أجرى بنطاق الحى .

وزار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، مكتب بريد الافضل بحضور محمد عبد الوهاب، رئيس حى شبرا، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.

كما أجرى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، جولة على المحال ومنافذ السلع الغذائية للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع فوزي أعمال مشروع الصرف الصحي بشارع الصادق الامين لمتابعة ، موجها بمتابعة مشروعات الصرف الصحي بنطاق الحى، وسرعة الانتهاء منها، للتسهيل على المواطنين.

كما زار نائب المحافظ ، مدرسة الامام الغزالى بحى الأميرية وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية داخل المدرسة، بحضور مدير عام إدارة الزيتون التعليمية ورئيس حى الأميرية.

وفى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا موقف سرفيس أحمد حلمي بشبرا تنفيذا لقرار الضبطية القضائية بشأن عدم ارتداء الكمامات داخل عربات السرفيس وعربات الأجرة وأتوبيسات هيئة النقل ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.