شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تكشف عملها للتصدى للشائعات حول الموقف المصرى من سد النهضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن عمل وزارة الهجرة للتصدى للشائعات التى يتم ترويجها عن مصر خارجيا، وكان أبرزها مع انتشار العديد من الشائعات بخصوص ملف سد النهضة، ولدعم حق مصر فى مياه النيل وموقفها فى قضية سد النهضة.

وقالت نبيلة مكرم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الاثنين، أنه تم إصدار فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "النيل حياتنا" بعدة لغات فى يونيو 2020: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية والروسية فضلًا عن اللغة الأمهرية التى يتحدث بها الشعب الإثيوبى واللغة السواحيلية لغة عدد كبير من شعوب القارة الأفريقية،

وأشارت الوزيرة، إلى أنه حقق 3 مليون مشاهدة، كما نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وقفة أمام البيت الأبيض فى واشنطن والبنك الدولى للتأكيد على الحق المصرى والتنديد بالموقف الإثيوبى المتعنت تجاه ملف مياه النيل الذى يمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصرى، وهى الوقفة التى كان لها صدى بارزًا فى الكثير من الوسائل الإعلامية.