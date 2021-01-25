شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: أطلقنا مبادرة "نورت بلدك" لاستيعاب العمالة المصرية العائدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن وزارة الهجرة أطلقت مبادرة "نورت بلدك"، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية فى مختلف المحافظات لاحتواء تداعيات أزمة انتشار كورونا.

وأضافت، المبادرة تمت بالتعاون مع وزارة التخطيط لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التى يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، مما يساهم بشكل مباشر فى توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد فى خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم فى مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، فى إطار خطة الدولة للاستثمار فى العنصر البشري.

جاء ذلك خلال القاء الوزيرة بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

وتابعت وزيرة الهجرة، قائلة، :الوزارة طرحت استمارة إلكترونية بعنوان "نورت بلدك" على الموقع الرسمى للوزارة على الإنترنت، كما تم توزيعها على العائدين من الخارج خلال فترة الحجر بالمدن الجامعية، مما أعطى فرصة كبيرة لعدد أكبر من العائدين لملء الاستمارة".

وأردفت أنه خلال العمل فى إطار مبادرة "نورت بلدك"، تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة التى أعلنت دعم العائدين من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة، وكذلك والطيران والتنمية المحلية والتعليم العالى ومؤسسات الدولة المصرية

وذكرت وزيرة الهجرة أنه ضمن أولى نتائج المبادرة، فقد تم توفير فرص عمل لـ 23 مصريًا الذين احتجزوا فى ليبيا، فجاء تنسيق السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة، للإعلان عن إتاحة فرص عمل لـ الـ 23مصريًا العائدين مؤخرًا من ليبيا، والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء من خلال إلحاقهم بالمشروعات الانتاجية أو مساعدتهم فى بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير الدعم الفنى أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى توقيعها والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار؛ وأحد المصريين بالخارج المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والشركة، لتوفير فرص عمل وتشغيل للعمالة من المصريين العائدين من الخارج، كوسيلة من ضمن الوسائل التى تعمل عليها وزارة الهجرة لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج بسبب تأثر الدول التى كانوا يعملون بها فى إطار المبادرة.

واشارت إلى أنه وفقا للبروتوكول، فإنه تم توفير فرص عمل لعدد من العائدين من الخارج من أبناء محافظة الغربية محل المشروعات المملوكة للشركة وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" والتى تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى إطلاق الوزارة -بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- منصة لخدمات التوظيف الإلكترونى والتدريب تحمل اسم "بداية ديجيتال"، حيث توفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصرى والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث ستتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين للوزارة وبرنامج الأغذية العالمى وشريك فى هذه المبادرة، وذلك ضمن الوسائل التى توفرها الوزارة لتحقيق البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية

ولفتت وزير الهجرة إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بشأن توفير التمكين الاقتصادى للعمالة المتضررة من جائحة "كورونا" وكذا للعمالة العائدة من الخارج، فى إطار مبادرة "نورت بلدك.