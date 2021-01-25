شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تشارك أطفال قرية الجزيرة الشقراء بالصف اللعب بالكرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون المجتمع والمرأة، أطفال قرية الجزيرة الشقراء بمركز الصف، اللعب بالكرة في ملعب القرية، وذلك خلال تفقد القرية لدراسة احتياجاتها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية بالريف المصرى.

وقالت نائب محافظ الجيزة تعليقا على مشاركتها اللعب مع الأطفال: "مباراة قوية جدا بين فريق البنات وفريق الولاد في قرية الجزيرة الشقراء بمركز الصف.. القرية دي و41 قرية تانية في مركزي الصف وأطفيح بالجيزة دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير ال1500 قرية بالريف المصري، ويشمل التطوير كافة المرافق والخدمات.. يعني المباراة الجاية ان شاء الله هتكون في ملعب نموذجي يليق بأهل القرية".

وتعتبر مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي ساهمت في تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثر احتياجا في مصر، من خلال المشروعات التي تقدمها المبادرة في شتى المجالات سواء الصحة أو التعليم أو مشروعات البنية التحتية.

وتهدف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى والذين يشكلون 58% من إجمالي سكان الجمهورية من ميزانية إجمالية 515 مليار جنيه، وتستهدف المرحلة الأولى التي بدأ تنفيذها في 2019 وتستمر على مدار 3 سنوات، تنمية 375 قرية وتجمعا ريفيا هي الأكثر فقرًا، وتم بالفعل من 143 قرية منها في 2019/2020 بتكلفة 3.95 مليار جنيه، وجارى استكمال أعمال التطوير في 2020/2021 لـ 232 تجمعا ريفيا بتكلفة 9.59 مليار جنيه وتشمل المشروعات "الخدمات الصحية والتعليمية، الصرف الصحى ومياه الشرب، الكهرباء والغاز الطبيعى، الطرق والنقل والشباب والرياضة والتدخلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

فيما تستهدف المبادرة تطوير وتنمية 1400 قرية بتكلفة 150 مليار جنيه، وسط سباق مع الزمن للقائمين على المبادرة في الوزارات والجهات المعنية التي تعمل على مدار 24 ساعة لسرعة عمارة القرى وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجات كل المصريين، وفى مقدمتهم المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد بشكل كبير على دعم وخدمات مؤسسات الدولة.