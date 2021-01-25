شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مطار القاهرة يحتفل بعيد الشرطة بتوزيع الورود على رجال الداخلية والركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى إسحق رئيس الشركة، على مشاركة رجال الداخلية بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، احتفالات عيد الشرطة الـ 69، والذى يوافق 25 يناير من كل عام، تخليذًا لذكرى موقعة الإسماعيلية الذى راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 مصابا من رجال الشرطة البواسل.

وقامت إدارة العلاقات العامة بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بشركة الميناء، بتوجيهات من الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتوزيع الورود على رجال وزارة الداخلية داخل صالات الركاب وتهنئتهم والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

فيما تشارك أيضًا رجال الشرطة وشركة ميناء القاهرة الجوى، الاحتفال مع الركاب داخل صالات السفر والوصول بتوزيع الورود والتقاط الصور التذكارية، أثناء الاحتفال وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.