شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحرر محاضر لمخالفة إجراءات كورونا وتشن حملات لرفع الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن كافة الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز والمدن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهى والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وقالت محافظة الجيزة في بيان لها، إنه استمرار لسلسة الحملات الشاملة التى تشهدها محافظة الجيزة على مستوي الأحياء والمراكز والمدن سواء إشغالات أو نظافة للارتقاء بالمظهر الحضارى وإعادة الانضباط للشارع والاستجابة لشكاوى المواطنين من احتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والكافيهات وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، تم تنفيذ عدد من الحملات بالأحياء والمدن منها الأتى:

- حى العجوزة شن حملة مكبرة لمراجعة تراخيص المحلات للتأكد من صحة المنتجات بالمطاعم والمحال التجارية وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين للتأكد من مطابقتها للمواصفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

- نفذ حي الدقي حملة علي شوارع الدقي ومصدق وشارع محي الدين أبو العز وإيران، أسفرت عن تحرير 8 محاضر عدم ارتداء الكمامة إلي جانب رفع 87 إشغال من الاكشاك لعدم الالتزام بالمساحة المقررة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي .

- وفي حي الهرم تم إيقاف أعمال حفر بدون تصريح أمام محطة الطاقة بالمريوطية هرم، وتم سحب الحفار، كما تم شن حملة مكبرة علي المحلات المخالفة للتعليمات وإعادة الانضباط للشارع والحد من التجمعات وانتشار فيروس كورونا بين المواطنين بشارع الوفاء والأمل وشارع السيسي هرم، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي.

- وفي حي العمرانية تم تحرير 50 محضرا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال الحملة التي قام بها الحي بشارع الأهرام لضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا للمحلات والاسواق وداخل المواصلات العامة وأماكن تقديم الخدمات.

- كما قام حي الوراق بشن حمله إشغالات صباحيه في نطاق الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وبشأن متابعة أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمراكز والمدن، وجارى الانتهاء من أعمال رصف شارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية ابتداء من المعهد الديني حتي تقاطع شارع الجمهورية، كما تم بدء أعمال تركيب الانترلوك بشارع الأندلس من شارع سعد زغلول.

- وفي مركز ومدينة أوسيم تم رفع حوالي 335 طن مخلفات القمامة علي مستوي المدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة لها .

- وفي مركز ومدينة البدرشين تم تطوير مدخل قرية مزغونة ورفع حوالي 180 طن مخلفات من قري مزغونة وميت رهينة وفض سوق الأحد بقرية ابورجوان مدخل العمرانية كما تجميل كوبرى مدخل قرية مزغونة بالمشاركة مع المجتمع المدني .