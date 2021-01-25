شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق عبلة الكحلاوى يودعها باكيا والحبيب الجفرى يقبل رأسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من البكاء والحزن الشديد سيطرت على الدكتور محمد الكحلاوى شقيق الدكتورة عبلة الكحلاوى، خلال توديع جثمان شقيقته بمقابر العائلة بالإمام الشافعى، حيث حرص على دفنها بمقابر العائلة فيما واساه الحبيب على الجفرى وقبل رأسه.

وحرص الداعية عمرو خالد، والشيخ محمود ياسين التهامى على توديع الراحلة لمثواها الأخير بمدافن العائلة، وسط حالة من الحزن والبكاء خيمت على كافة الحاضرين .

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

والتحقت الدكتورة عبلة الكحلاوى، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهرفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.

اتجهت الدكتورة عبلة الكحلاوى إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم، وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت فى إلقاء دروس يومية للسيدات فى مسجد والدها محمد الكحلاوى فى البساتين وركزت فى محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

وأسست الدكتورة عبلة الكحلاوى، جمعية خيرية فى المقطم لرعاية الأطفال الايتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة ل مجمع الباقيات الصالحات فى المقطم.