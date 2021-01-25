شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..الصحة: 78.1% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
الصحة : 78.1% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
640 مليون جنيه للمرحلة الأولى في تطوير كهرباء جزيرة سيناء.. اعرف التفاصيل
التأمينات تستعد لصرف معاشات فبراير الأسبوع المقبل
التعليم: التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس سنوياً
التعليم: تقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الأول قد يتم تأجيله حتى نهاية مايو
وزيرة البيئة: الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية خطوة هامة للتنمية
وزير الأوقاف يعلن رفع كفاءة المساجد بقرى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى
الزراعة : تحصين 6.7 مليون رأس ماشية و 24 مليون طائر ضد الأمراض الوبائية