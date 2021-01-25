شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة التقدم للحصول على "الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التضامن الاجتماعى ، تفاصيل المشروع القومي لمنظومة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ، الذى يتضمن مجموعة من المحاور ، أولها الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، ليستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافى ومستواهم الاقتصادى ونوع العمل وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها .

وتضمنت المحاور، ملء استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى (https://www.moss.gov.eg)، أو عن طريق التقدم شخصيا لـ 3 آلاف جمعية أهلية مشاركة فى المشروع على مستوى الجمهورية.



كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أطلقت المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر

وتهدف المنظومة لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة، وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والمساهمة الفعالة في دمجهم في التعليم بكل مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.

وتتمثل الفئات التي يستهدفها البرنامج في من لديهم " بتر " في أحد الأطراف أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة لمرضى الشلل النصفي أو الرباعي وغيرها من الاحتياجات .







