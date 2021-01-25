شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين مبادرة البنك الزراعي لتسوية ديون المتعثرين فرصة ذهبية تحدث لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن مبادرة البنك الزراعى المصرى لتسوية ديون المتعثرين من آلاف الفلاحين فرصة ذهبية للمتعثرين تحدث لأول مرة، لافتا إلى أن هذه المبادرة يستفيد منها أكثر من300 الف عميل.

وأضاف " أبو صدام " ، أن المبادرة تتضمن إسقاط كامل لمديونية 307 آلاف فلاح تبلغ مديونياتهم 25 ألفا أو أقل لكل واحد بإحمالي مديونيات تصل إلى 415 مليون جنيه وعوائد متراكمه تصل إلي 226 مليون جنيه ، كما تضم المبادرة إسقاط نصف مديونيات المتعثرين لأكثر من 25 الف جنيه وحتي 10 ملايين للأفراد والشركات، ويستفيد من ذلك نحو21 ألف عميل، المديونيات تصل إلي 3.5 مليار جنيه وعوائد تصل إلي 2.2 مليار جنيه.

وتابع نقيب الفلاحين، أن مدة المبادرة 6 أشهر يستفيد منها مئات الآلاف من الفلاحين والمنتجين الزراعيين من عملاء البنك ، بمبلغ إجمالى يصل لـ6.3 مليار جنيه تتضمن اصل مديونيات نحو 3.9 مليار جنيه وعوائد متراكمه بـ2.4 مليار جنيه حيث يستفيد منها 328 الف عميل.

وفى إطار دعم القطاع الزراعي في مصر ومئات الآلاف من صغار المزارعين، وبهدف تمكين العملاء المتعثرين بالقطاع من التعامل مجدداً مع القطاع المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج بما يُسهم في توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل، كان البنك الزراعي المصري اعلن عن مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك، تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة بالبنك التي تبلغ نحو 6,3 مليار جنيه، تتضمن إجمالي أصل مديونيات يبلغ نحو 3,9 مليار جنيه وإجمالي عوائد متراكمة يبلغ نحو 2,4 مليار جنيه، مستحقة على نحو 328 ألف عميل.