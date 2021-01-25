شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: ارتفاع محاضر التعدى على الترع ونهر النيل لـ 15549 محضرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الرى ، عن ارتفاع إجمالى المحاضر التى تمت إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للرى التابعة لقطاع الرى إلى 15549 محضر مخالفة، مشيرة الى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.

وتشن الادارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها إن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها، بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.