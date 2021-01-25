شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: 984 مواطنا بـ30 دولة بالخارج استفاد من البروتوكول نقل الجثامين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت زيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، نتائج بروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير لنقل جثامين المصريين بالخارج لمصر، مشيرة إلى أنه استفاد منها نحو 100 اسرة وتم نقل لـ984 مواطنا من 30 دولة لشحن الجثامين للوطن، مشيرة إلى تحمل مؤسسة مصر الخير نقل كافة الحالات إلى أرض الوطن دون أن تتحمل الدولة مليما واحدا.

وقالت وزيرة الهجرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، إن وزارة الصحة والسكان قامت بإخطار "مؤسسة مصر الخير"- من خلال الإدارة المختصة لديها "علاج المواطنين وشئون السفر"، بحالات الوفيات للمصريين المقيمين بالخارج والتى يتم إبلاغها بها بالطريق الطبيعى عن طريق وزارة الخارجية أو شركة مصر للطيران أو من أى طريق آخر، وذلك بموجب الإيصال الدال على تكاليف تجهيز ونقل الجثمان الوارد من تلك الجهات تتحمله "مصر الخير".

وتابعت الوزيرة، أن التعاون والمتابعة المستمرة كان سببا فى لفت الانتباه لهذه المشكلة، وتسليط الضوء على شكاوى عديدة وردت من المصريين بالخارج، وممثلى الجاليات. لحين اتمام قانون الهجرة حيث كانت تمثل مشكلة نقل الجثمان معاناة للمصريين بالخارج سواء فى توفير النفقات الباهظة اللازمة لذلك أو من ناحية إنهاء الإجراءات.