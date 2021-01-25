تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة عملات مقلدة بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الإثنين، بتجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة عملات مقلدة أثناء شرائه هاتف محمول بدائرة القسم.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل بحوزته عملات مزورة أثناء شرائه هواتف محمولة بالزاوية الحمراء.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على أحد محلات الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم وطلب شراء 2 هاتف محمول وقدم له مبلغ مالي "عملات مقلدة".