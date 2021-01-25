أخبار مصر

7فبراير.. الحكم في دعوى وقف حل مجلس "شباب تلا"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز دعوى جديدة مقامة من الأحمدي محسن المحامي ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته، للمطالبة بوقف قرار حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، للحكم بجلسة ٧ فبراير المقبل.

وكانت المحكمة سبق وحجزت ٣ دعاوى آخرين يطالبون بذات الطلبات للحكم بجلسة ٧ فبراير المقبل.

وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا