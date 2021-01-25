مكرم ردًا على استفسارات النواب: قانون الهجرة ليس رد فعل لأزمة العالقين.. نعمل عليه منذ عام ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن قانون تنظيم الهجرة والذي يتضمن باب لإنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج ليس رد فعل، إنما تعمل الوزارة وفق رؤية واضحة الأساس فيها تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم، وتتخذ الوزارة من المواقف التي يتعرض لها المصريين بالخارج أبعاد مختلفة يتم ترجمتها على شكل نصوص ومواد تضمنها قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده.

ولفتت وزيرة الهجرة في تعقيبها على ملاحظات أعضاء مجلس النواب إلى أن وزارة الهجرة جاءت بقرار جمهوري من القيادة السياسية وكان من الصعب بعد إلغاء الوزارة منذ 20 عامًا أن تعود الثقة سريعًا بين المصريين بالخارج والجهة الرسمية التي تعمل على رعايتهم، لذلك نعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة مرة أخرى، مؤكدة أن قانون الهجرة اتخذ هذا الوقت لاصداره حتى يتم استطلاع آراء كافة هذه الشرائح.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة عملت على عودة الثقة بين المصريين بالخارج ودولتهم الأم، لافتة إلى أن انشاء قاعدة البيانات مهم جدًا ونعمل عليه من خلال ممثلو الوزارات المشكلة في اللجنة المختصة بها، وفي ذلك الإطار اقترحت الوزارة الكارت القنصلي لتقديم مزايا للمصريين بالخارج لتشجيعهم على تسجيل بياناتهم.

وفيما يتعلق بتعامل وزارة الهجرة مع الكيانات المصرية بالخارج أوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كافة الكياانات، ونمثمن دائما على دورهم الفاعل في خدمة الجاليات المصرية بالخارج، ونعمل على هو إيجاد صيغة للتعاون والتنسيق بين الكيانات وبعضها ومع كل كيان يحمل اسم مصر بالخارج وفق رؤية موحدة تعلوها المصلحة الوطنية وخدمة الجاليات المصرية بالخارج.

كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم الى مبادرة "اتكلم عربي" والتي تستهدف على كافة الشرائح والمستويات والاعمار السنية من المصريين بالخارج، لافتة الى اننا في المعسكرات التي يتم تنظيمها نحرص على التحدث باللغة العربية مع شبابنا بالخارج حتى يعتادوا علي ذلك وتمثل الإنطلاقة لتحدث اللغة العربية بشكل مستمر، ومن الممكن ان نتحدث قليلا باللغة التي يتحدث بها لسهولة التواصل معه.

وحول تهميش العقول المصرية أكدت وزيرة الهجرة أن هناك أكثر من 400 مصري وعالم وخبير شارك في مؤتمرات مصر تستطيع للاستفادة من خبراتهم، ويتم حاليًا التعاون بين هؤلاء الخبراء والعلماء مع كافة الجهات المعنية بالداخل وبالفعل حدثت استفادة كبيرة من خبرات علمائنا بالخارج في المشروعات القومية الحالية.