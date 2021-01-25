شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يطالب وزيرة الهجرة بتشكيل «لوبي» بالخارج لاستخدامهم دعائيا لصالح مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بتشكيل «لوبي» مصري في الخارج لتوضيح الصورة الحقيقية لمصر.

وقال «رشاد»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء إلقاء بيان وزارة الهجرة عن برنامج الحكومة، الإثنين: «لماذا لا يتم صنع لوبي مصري عبارة عن مجموعة في كل دولة من أبناء مصر ليتم استخدامهم دعائيا لصالح مصر سياسيا، ويقومون بشرح الإنجازات المصرية ودورها في مواجهة الإرهاب».

وأضاف: «نشعر أن الواقع في مصر لا يتم شرحه للدول الخارجية بشكل حقيقي في الوقت الذي تقوم فيه كيانات مأجورة ومنظمات عالمية لها توجهات وحضور كبير في تسويق صورة مختلفة عن مصر، فأين دور أبناء مصر في الدعاية للإنجازات المصرية».

و تابع :«ما قام به النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد لمدة 9 ساعات لمساءلة الحكومة في سابقة برلمانية، ونحن كأعلبية سياسية وطنية يهمنا أن كل التيارات السياسية الموجودة في المجلس تقول رأيها حتى لو على حساب عدد الأغلبية في القاعة».