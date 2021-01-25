شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 335 طن مخلفات في أوسيم و180 في البدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة حملات ضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامة وحرّرت 50 محضرًا بحي العمرانية خلال الحملة التي قام بها الحي بشارع الأهرام لضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات وعدم اتباع الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا للمحلات والاسواق وداخل المواصلات العامة وأماكن تقديم الخدمات.

كما قام حي الوراق بشن حمله إشغالات صباحيه في نطاق الحي وتم إلإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولمتابعة أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمراكز والمدن.

وفي مدينة الحوامدية جاري الأنتهاء من أعمال رصف شارع سعد زغلول ابتداءً من المعهد الديني حتي تقاطع شارع الجمهورية، كما تم بدء أعمال تركيب الأنترلوك بشارع الأندلس من شارع سعد زغلول.

وفي مركز ومدينة أوسيم تم رفع حوالي 335 طن مخلفات القمامة على مستوي المدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

أما في البدرشين تم تطوير مدخل قرية مزغونة ورفع حوالي 180 طن مخلفات من قري مزغونة وميت رهينة وفض سوق الأحد بقرية ابورجوان مدخل العمرانية كما تجميل كوبرى مدخل قرية مزغونة بالمشاركة مع المجتمع المدني.