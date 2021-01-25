شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج»: 11.3 مليون جنيه لمد شبكات الصرف الصحي بقرى مركز أخميم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج عن الإنتهاء من مد شبكات الصرف الصحي بقرية «الكولا» بدائرة مركز أخميم، بتكلفة إجمالية من خطة البنك الدولي للتنمية المحلية بلغت 11.3 مليون جنيه.

وقال رئيس شركة المياه- في تصريح الاثنين- إنه جرى مد الشبكات بطول 10 كيلو مترات بأقطار مختلفة، وكذلك الإنتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية التي يبلغ عددها 654 وصلة، لتخدم 3500 نسمة بقرى «العزبة، والعرب، وعرب الأطاولة، ونجع سفرة، ونجع خضير، وجزيرة محروص»، منوها بأن هذة المشروعات تستهدف توصيل الخدمة لجميع المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسن الظروف البيئية للمجتمعات الريفية، وتحسين جودة مياه الشرب من خلال الحفاظ على المجاري المائية.