شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي أسوان» يكرم 6 من داعمي ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم المجلس التنفيذي لمحافظة أسوان، برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 6 من الداعمين لأنشطة ذوي الإعاقة من خلال تسليمهم شهادات تقدير ودرع المحافظة، بجانب تكريم ياسمين هاشم أحمد بمنطقة أسوان الأزهرية، لحصولها على أفضل معلمة للتربية البدنية على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى تكريم الطالب حسين أحمد حسين لحصوله على المركز الأول في الثانوية الأزهرية القسم العلمي على مستوى المحافظة.

من ناحية أخرى أشاد محافظ أسوان، بتأكيد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر على منح ذوي الإعاقة والمرافق تخفيضًا بنسبة 50% من قيمة التذكرة عند السفر بالقطارات المكيفة والعادية، وذلك بموجب بطاقة إثبات الشخصية التي تستخرج من وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب تقديم التسهيلات في الخدمة من خلال تخصيص شباك لحجز وصرف التذاكر للمحطات المركزية لعدم تضررهم من الوقوف أمام الشباك مع الجمهور.