شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تواصل حملاتها لإزالة الإشغالات ورفع التعديات لإعادة الانضباط للشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت حملات محافظة الجيزة على مستوي الأحياء والمراكز والمدن لرفع الاشغالات والنظافة للإرتقاء بالمظهر الحضاري، وإعادة الأنضباط للشارع والإستجابة لشكاوى المواطنين من احتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والكافيهات وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن كافة الأجهزة التنفيذية بالإحياء والمراكز والمدن تقوم بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الوقائية تنفيذآ للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وفي حى العجوزة قام بحملة مكبرة لمراجعة تراخيص المحلات للتأكد من صحة المنتجات بالمطاعم والمحال التجارية وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين للتأكد من مطابقتها للمواصفات وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام حي الدقي بحملة على شوارع الدقي ومصدق وشارع محي الدين ابو العز وايران وأسفرت الحمله عن تحرير 8 محاضر عدم ارتداء الكمامه إلى جانب رفع 87 إشغال من الاكشاك لعدم الالتزام بالمساحه المقرره وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وفي حي الهرم تم إيقاف أعمال حفر بدون تصريح امام محطه الطاقه بالمريوطيه هرم وتم سحب الحفار.

كما تم شن حمله مكبره على المحلات المخالفه للتعليمات واعاده الانضباط للشارع والحد من التجمعات وانتشار فيروس كورونا بين المواطنين بشارع الوفاء والامل وشارع السيسي هرم وتم مصادره المضبوطات وايداعها بمخازن الحي.