شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب كفر الشيخ يهنئون المحافظ ومدير الأمن بعيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم عدد من أعضاء اتحاد طلاب التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، التهنئة للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمناسبة عيد الشرطة الـ69.

وقدم الطلاب الورود للمحافظ، معربين عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة، وأشاد المحافظ باللفتة الطيبة من اتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ لرجال الشرطة، وما يقدموه من تضحيات من أجل أمن وأمان المواطنين.

كما قدم أعضاء الاتحاد التهنئة للواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، مقدمين الورود بمناسبة عيد الشرطة الـ 69.

وأكد اللواء جمال نور الدين للطلاب أنهم مستقبل مصر وأملها وأهم ركيزة من ركائز تنميتها، وبأيديهم تزداد رفعة وسمواً، وأنهم من سيرفعون رايتها في المحافل الدولية، معربا عن سعادته بمشاعرهم الطيبة تجاه رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة.

عيد الشرطه

عيد الشرطه