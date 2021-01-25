شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور مدير الأمن.. شرطة كفر الشيخ توزع ورودًا تلتقط صورًا تذكارية مع المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميدان النصر بمدينة كفرالشيخ بمحافظة كفر الشيخ ،توزيع ضباط وضابطات الشرطة الورود والحلوى وكتيبات عن عيد الشرطة، بمناسبة عيد الشرطة الـ69 ،وسط سعادة وبهجة وتبادل التهنئة بين المواطنين ورجال الشرطة، كما قام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة بالورود، بحضور اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وعبّر أهالي المحافظة عن سعادتهم بتواجد مدير الأمن ورجال الشرطة لتحية الأهالي في يوم الاحتفال بعيدهم، مؤكدين أن الشعب لن ينسى الجهود الكبير التي يقوم بها رجال الشرطة من أجل راحتهم وأمنهم والحد من الجريمة.

عيد الشرطه

عيد الشرطه