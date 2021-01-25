شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة سوهاج تدشن مبادرة «حافظ على ترعتك» بالتعاون مع وزارة الرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت محافظة سوهاج، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، مبادرة «حافظ على ترعتك»، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه من خلال تفعيل خط ساخن مزود بخدمة (الواتس آب)، والذي يتيح للمواطن إرسال صور وموقع إلقاء القمامة بالترع، حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين أجهزة المحافظة المعنية.

وأوضح الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج- في تصريح له اليوم- أن المبادرة تهدف إلى سرعة رصد ورفع تلك المخلفات، والتركيز على المناطق متكررة التعرض لمثل هذا السلوك، تمهيدا لعمل اللازم من خلال توفير صناديق قمامة ووضعها بالموقع المحدد، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للترع والمصارف للحفاظ على الإستثمارات ومكتسبات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، مناشدا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات لإلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف على الخط الساخن للواتس آب رقم 01068800587.