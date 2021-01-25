شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات أمن قوص توزع ورودًا وحلوى على المواطنين في عيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جابت قيادات مركز شرطة قوص بقيادة العميد جمال سالمان، مأمور مركز قوص جنوب قنا، الاثنين، عدة ميادين بالمدينة حيث أهدت المارة الزهور والشيكولاتة والحلوى احتفاء بالعيد ال 69 للشرطة المصرية.

قيادات الشرطة تقدم الورد والحلوى للمواطنين بقنا

قيادات الشرطة تقدم الورد والحلوى للمواطنين بقنا

قيادات الشرطة تقدم الورد والحلوى للمواطنين بقنا

قيادات الشرطة تقدم الورد والحلوى للمواطنين بقنا

وبدأ وفد الشرطة جولته من ميدان الحماية المدنية شمال مدينة قوص مرورا بميدان النوبة حتى ميدان المسجد العمري، حيث قام مأمور مركز قوص، بمصافحة المارة مهديا لهم باقات الزهور والشيكولاتة ناقلا لهم تحيات قيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن قنا بعيد الشرطة مؤكدا على التلاحم والتكاتف بين المواطن ورجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن والأمان للشارع واصفا دور الشرطة بالشارع ب الميثاق الأبدي لخدمة المواطن وأمانه.

ومن جانبه وجه وفد شباب من أجل التنمية بقوص بقيادة الناشط الاجتماعي هاني أنيس، الشكر لرجال الشرطة على هامش زيارة قاموا بها لمركز شرطة قوص، مشيدين بالدور الفاعل لمؤسسات الشرطة من خلال حفظ الأمن ودعم الخطط التنموية لمؤسسات الدولة ضمانا لتحقيق تنمية حقيقية على أرض وطننا الغالي مصر الحبيبة.

قيادات الشرطة تقدم الورد والحلوى للمواطنين بقنا