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إزالة تعديات لمبان بدون ترخيص على مساحة 12 قيراطًا بالبياضية جنوب الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت رئاسة مركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، حملة لإزالة تعديات في المهد على مبانٍ بدون ترخيص بإجمالي 12 قيراطًا، عبارة عن سور من الطوب بغرض البناء بناحية قرية البغدادي.

وشارك في الحملة كلا من مصطفى على رئيس قرية البغدادي، ومحمد المخرج، سكرتير القرية، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرف تنظيم القرية، وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله.

وبحسب بيان، الاثنين، ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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