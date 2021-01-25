شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات لمبان بدون ترخيص على مساحة 12 قيراطًا بالبياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت رئاسة مركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، حملة لإزالة تعديات في المهد على مبانٍ بدون ترخيص بإجمالي 12 قيراطًا، عبارة عن سور من الطوب بغرض البناء بناحية قرية البغدادي.
وشارك في الحملة كلا من مصطفى على رئيس قرية البغدادي، ومحمد المخرج، سكرتير القرية، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرف تنظيم القرية، وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله.
وبحسب بيان، الاثنين، ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
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