شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية» تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بـ«عزل تمي الأمديد» بلقاح «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الصحة بالدقهلية، الاثنين، إعطاء أولى جرعات لقاح فيروس «كورونا» المستجد للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي «العزل» بتمي الأمديد، بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وأكد بيان إعلامى لمديرية الصحة: «قبل اعطاء التطعيم للمتلقى يتم قياس الضغط والحرارة وإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي قبل منحه الطعم».

وقامت فرق الطب الوقائى بحقن أول طبيب وأول ممرض وأول فني باللقاح مع شرح آلية تلقي اللقاء للفرق الطبية بداية من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية التي ستتلقى اللقاح.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الأولوية في إعطاء اللقاحات ستكون للأطقم الطبية بمستشفيات الحجر الصحي والصدر والحميات ثم العاملين بمختلف المستشفيات، مقدما الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالعاملين بالقطاع الصحي.

وعلى هامش تقديم اللقاحات، تفقد وكيل وزارة الصحة مخزن المستلزمات بمستشفى العزل للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من توافر كل المستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لمرضى فيروس «كورونا» من أبناء محافظة الدقهلية .

صحة الدقهلية تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

صحة الدقهلية تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

صحة الدقهلية تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

صحة الدقهلية تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

صحة الدقهلية تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا