شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: انتهاء فحص 2116 طلبا لتقنين الأراضي بإجمالي متحصلات 31 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن ملفات التقنين للأراضي والتي تقدم بها المواطنون والتي تم الانتهاء من فحصها، وصلت حتى الآن إلى 2116 طلبا من إجمالي 3125 طلبا بإجمالى متحصلات وصلت لنحو 31 مليون جنيه.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مركز معلومات شبكات المرافق ونظم المعلومات الجغرافية GIS ومسئولى المساحة للإنتهاء من عمليات تدقيق الإحداثيات والوصف.