شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «نقل النواب» عن بيان وزير القوى العاملة: حبر على ورق ولا علاقة له بالواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بيان وزير القوى العاملة أمام جلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، وقال: «كلام كويس لكن للأسف على أرض الواقع فيه حاجات كتير مش موجودة».

وأضاف موجها حديثه لوزير القوى العاملة أن معدلات البطالة، التي يتحدث عنها الوزير بها، تتم على معايير خاطئة فالشاب الذي يعمل لمدة شهر أو اثنين يتم إخراجه من صفوف البطالة.

وتابع أن ملتقيات التوظيف، تحولت لدعاية للشركات المشاركة فيها أكثر من توفير فرص عمل، وناس كتير بتسيب الشغل بعد فترة بسيطة جدا وكمان المرتبات مش مناسبة إطلاقا.

وطالب قرقر بأهمية تشديد الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج، نظرا لما يتعرض له الشباب من عمليات نصب كثيرة، متسائلًا عن خطة الوزارة لملف التدريب من أجل التشغيل.

وقال «قرقر»: «محتاجين خطة حقيقية على أرض الواقع مش مجرد حبر على ورق، خصوصا بعد جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تراجع الإقبال على العمالة المصرية في الخارج بسبب عدم مواكبة العمالة للتدريب».

وأضاف: «أغلب العمالة المصرية بتاعتنا في الخارج بيشتغلوا في مهن متواضعة في الزراعة والبناء وغيرها، بينما عمالة جنوب شرق آسيا اخدت مكانها».