شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بمستشفى بئر العبد ينجح في إجراء عملية «توسيع القناة الشوكية» لمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي من أطباء الجامعات المصرية بالتعاون مع أطباء مستشفي بئر العبد، الإثنين، في إجراء عملية جراحية نادرة لتوسيع القناة الشوكية لمريض، في غرفة العمليات الرئيسية في المستشفى.

وأكد الدكتور تامر حمدي، مدير عام مستشفي بئر العبدالمركزي، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن المريض وصل إلى المستشفي بعد معاناته من آلام حادة أسفل الظهر مصاحبة بتنميل وخدل للساق اليسرى وصعوبة بالحركة مع عدم استجابة المريض للعلاج الدوائي.

أضاف حمدي أن الفريق الطبي قرر إجراء تدخل جراحي دقيق لتوسيع القناة الشوكية وتسليك الجذور العصبية للمريض، مع تثبيت الفقرات بواسطة شرائح ومسامير وتركيب قفص كربونى مع استئصال الغضروف ما بين الفقرة الخامسة القطنية والأولى العجزية.

وأشار إلى أن الفريق الطبي ضم كلا من الدكتور عمرو محمد عزام، مدرس مساعد جراحة المخ والاعصاب في كلية الطب بجامعة الزقازيق والدكتورة، رباب محمد صبرى، مدرس التخدير في كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتورة، هاله احمد محمد مدرس مساعد التخدير في كلية الطب بجامعة القاهرة، وفني أشعة وتمريض المستشفي.