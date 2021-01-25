شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: رجال الشرطة ضحوا من أجل العيش الكريم لأهالي المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، إلى مقر مديرية أمن شمال سيناء لتقديم التهنئة بالذكرى 69 لعيد الشرطة.

واستقبل محافظ شمال سيناء، اللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء وقيادات الشرطة، وقدم المحافظ التهنئة لجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة باسمه وباسم أبناء شمال سيناء.

كما توجه شوشة مع عدد من القيادات الأمنية إلى معسكر قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالعريش لتهنئتهم بالعيد.

وأكد المحافظ في كلمته أن رجال الشرطة بالتعاون مع أبطال القوات المسلحة ضحوا من أجل العيش الكريم لأهالي شمال سيناء، معلنًا أن رجال القوات المسلحة والشرطة المرابطين على أرض محافظة شمال سيناء من أجل حمايتهم والحفظ على أمن واستقرار البلاد، وأنه جاء بالنيابة عن أهالي المحافظة لتهنئهم بعيد الشرطة الذي نحتفل به سنويا في الخامس والعشرين من يناير من كل عام تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها شهداء وجرحى من رجال الشرطة المصرية البواسل أثناء تصديهم للاحتلال البريطاني.

وأضاف المحافظ أنه جاء ينقل تحيات كل فرد من أبناء شمال سيناء إلى رجال الشرطة من قيادات وأفراد من الذين ضحوا من أجلهم حفاظا على أمنهم واستقرارهم، كما نقل تحياته وتحيات كل أبناء شمال سيناء إلى قيادات وأفراد قوات الأمن المركزي، متمنيًا للجميع كل خير على أرض سيناء، وأن نحتفل قريبا بدحر الإرهاب والقضاء عليه من أرض سيناء وكل أراضي مصر.