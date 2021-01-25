شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على صقل وجدان ‏الطالب وفقا ميول واتجاهات وتنمية قيم التعاون والخير والجمال والسمو بالروح الإنسانية و تنمية معارف الطلاب و مهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم، كما سيتم إقامة الأولمبياد القومي والافريقى في العلوم والفنون والآداب والرياضة وذلك على غرار المسابقات العالمية للمهارات ‏وذلك على جميع الطلاب المصريين بجميع المدارس في كافة المراحل التعليمية بالداخل والطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية ، والطلاب المصريين من المدارس المصرية في الخارج والبعثات التعليمية في السودان والصومال.

‏وأكدت الوزارة، أنه سيتم تشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التقني والفني والمهني تحت اسم إتقان بعد إقرار مجلس النواب لقانونها والهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التقني والفنى كما سيتم إنشاء وتشغيل مركز لتعزيز ضمان الجودة في مدارس التعليم الفني داخل الوزارة بالتعاون مع الجانب الألماني والجهات الدولية ‏الأخرى الداعمة لتعليم الفني لإعداد المدارس للتقدم للاعتماد من هيئة ضمان الجودة الجديدة.

‏وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تشغيل أكاديمية لمعلمي التعليم الفني وإنشاء وتشغيل خمس فروع لها في مراكز التميز التي يتم إنشاؤها في المحافظات بالتعاون مع الجانب الألماني مع التوسع في إنشاء المزيد من ‏مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويا.

‏‏وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه نظرا لنجاح مبادرات ادخال التأسيس العسكري في مدارس التعليم الفنى وأثرها في انتظام الطلاب في الحضور وارتفاع درجة انضباطهم وانتماءهم للوطن ‏سيتم التوسع في تطبيقها بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل إجمالى المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدراسي 2021 / 2022.