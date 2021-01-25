شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: معركة الإسماعيلية رسمت لوحة خالدة لبطولات الشرطة والشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نحتفل اليوم معا بعيد الشرطة، والذى يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهى معركة الإسماعلية التي تجسدت فيها قيم الفداء دافعا عن تراب الوطن وكانت ملحمة نضال وكفاح تظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة: "احتفالنا اليوم هو مناسبة نستدعى فيها من ذاكرة الوطن الثرية المعاني والقيم، التي ضحى ابطالها من أجلها بأرواحهم الغالية، ومن اسمى تلك المعانى قيمة الكبرياء الوطني ونتذكر معانا شهداء الشرطة الذى ضحوا بأرواحهم من أجل اسم مصر".

وتابع الرئيس السيسى: "معركة الإسماعيلية رسمت لوحة خالدة تلاحمت فيها بطولات الشرطة والشعب لتشهد للعالم أجمع بأن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم".