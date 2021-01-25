شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قائمة المصريين المحررين من عصابات إجرامية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أمنى ليبى عن أسماء المواطنين المصرين الذين تم تحريرهم خلال الأيام الماضية بواسطة مديرية أمن امساعد، مؤكدا أن عصابات إجرامية اختطفت المصريين بعد دخولهم إلى البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال المصدر الليبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المواطنين المصريين المحررين هم محمد يوسف عبد الوكيل من محافظة البحيرة، كرم عبد المالك إسماعيل من محافظة البحيرة، كريم إبراهيم أمين إبراهيم من محافظة البحيرة، هانى محمد السيد شتيوى من محافظة الدقهلية، أحمد جمال السيد شتيوى من محافظة الدقهلية، مصطفى فرغلى على محمد من محافظة أسيوط.

وأوضح المصدر الليبى أنه من بين المحررين عبد الله عبد العظيم يوسف، عادل رمضان عبد الهادى إبراهيم من محافظة الفيوم، أيمن خلف خليفة عبد الحكم من محافظة المنيا، سامى لبيب صادق صليب، عبد الضاوى لبيب صادق صليب، محمد محمد محمد تهامى عبد الشافى.

وأشار المصدر الليبى، إلى أن الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن امساعد تمكنت من تحرير المواطنين المصريين الآتى أسمائهم وهم إيهاب مرسى عبد الله من مدينة طنطا، أحمد متولى السعيد من محافظة الإسكندرية، إبراهيم عبده حسين من مدينة المحلة، أحمد حمدى حنفى من محافظة الإسكندرية، مصطفى محمد على من محافظة الإسكندرية، هانى تجيف على من محافظة بنى سويف، يوسف فتحى عبد العظيم من محافظة بنى سويف، أشرف عبد الحميد من محافظة أسيوط، عرفات شعبان أحمد من محافظة سوهاج، عبد الله محمد عبد الستار من محافظة الفيوم، إسلام محمود محمد من محافظة بنى سويف، وشعبان سعيد محمد من محافظة بنى سويف.

كانت مديرية أمن طبرق الليبية قد تمكنت أمس الأحد، من تحرير 32 مواطنا مصريا تم احتجازهم على يد عصابة إجرامية تقوم باختطاف وابتزاز الأجانب.

وقال مصدر أمنى فى مديرية أمن طبرق لـ"الخليج 365" أن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المجرمين المتورطين فى عمليات اختطاف وابتزاز مواطنين مصريين، موضحا أن النيابة تتولى التحقيق معهم منذ ساعات لملاحقة كافة المتورطين فى حوادث اختطاف الأجانب وخاصة المصريين.

وأشار المصدر إلى تمكن القوات الأمنية فى طبرق من القبض على 7 أشخاص تورطوا فى عملية قتل ثلاثة مواطنين مصريين بعد العثور على جثثهم وعليها آثار تعذيب.

وأكد المصدر الليبى صدور تعليمات من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بضرورة ملاحقة كافة العصابات الإجرامية فى شرق البلاد والعمل على تحرير كافة المختطفين والمحتجزين وإرساء الأمن والاستقرار بشكل كامل شرق البلاد.

كان أهالى مجموعة من شباب منطقة الفابريقة بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف قد أكدوا تعرض 10 منهم للاختطاف داخل الحدود الليبية.

وقال عبدالحكيم عبدالعزيز والد زوجة محمود على سعيد، أن زوج ابنته سافر إلى ليبيا من خلال سيارة ميكروباص يمتلكها أحد الأشخاص من مركز ببا، مشيرا إلى أنهم تلقوا خبر اختطاف العشر شباب الذين كانوا متواجدين داخل الميكروباص.

وأضاف عبدالحكيم عبدالعزيز، أن الخاطفين طلبوا مبلغ مائة ألف جنيه عن كل شاب من الشباب للإفراج عنهم.

وتابع عم عبدالحكيم، أن زوج ابنته المختطف تزوج منذ حوالى الشهر ابنته ثم سافر بعد الزواج بعشرين يوما.

فيما قال أشرف عطا أحد أهالى منطقة الفابريقة التابعة لمدينة ببا، أن ابن عمه محمد عزت تعرض لعملية اختطاف فى ليبيا بعدما سافر مع مجموعة من الشباب عبر أحد الميكروباصات التى يقودها أحد أهالى قرية تابعة لمركز ببا.

فيما أكد أهالى المختطفين، أن سائق الميكروباص أخبرهم أن الشباب تعرضوا لعملية اختطاف داخل دولة ليبيا، وأن الخاطفين تواصلوا معه وطالبو بإبلاغ أهاليهم بدفع 100 ألف جنيه عن كل شاب من الشباب.

وقال حاتم المكى أحد أهالى مدينة ببا فوجئنا بخبر اختطاف مجموعة من الشباب من قرى ومركز مدينة ببا داخل الأراضى الليبية ومطالبتهم بفدية تبلغ 100 ألف جنيه عن كل مختطف من هؤلاء الشباب، وهو مبلغ لو توافر لهؤلاء الشباب أو لذويهم ما خطر ببال أحدهم أن يفكر فى المجهول وأن يسافر بحثا عن لقمة العيش.

وطالب حاتم المكى من نواب الدائرة سرعة التحرك وإجراء الاتصالات على أعلى مستوى وبقدر ما تستطيعون حتى نحفظ أرواح أولئك الأبرياء وتعيد لذويهم السرور والطمأنينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منشورات تفيد تعرض مجموعة من شباب مدينة ببا للاختطاف داخل الأراضى الليبية أثناء سفرهم إلى ليبيا عبر أحد الميكروباصات من مدينة ببا.