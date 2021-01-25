شكرا لقرائتكم خبر عن تربى مقابر الكحلاوى: سيدة الباقيات الصالحات كانت تزور المدفن أسبوعيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أكرم الشبيهى تربى مدافن عائلة الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوى، عن حزنه الشديد لوفاة الدكتورة عبلة، لافتا إلى أنه تلقى خبر مساء أمس من شقيقها لتجهيز المدفن.



وأضاف تربى مدافن عائلة الكحلاوى بالإمام الشافعى، أن الدكتورة عبلة الكحلاوى كانت دائما تزور المدن كل أسبوع لقراءة الفاتحة على روح والدها وزوجها ووالدتها.

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.



والتحقت الدكتورة عبلة الكحلاوى، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 فى التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع فى مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات فى الرياض وكلية البنات فى جامعة الأزهرفى عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.



اتجهت الدكتورة عبلة الكحلاوى إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم، وبع

وأسست الدكتورة عبلة الكحلاوى، جمعية خيرية فى المقطم لرعاية الأطفال الايتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة ل مجمع الباقيات الصالحات فى المقطم.